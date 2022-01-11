الامارات | بوشلاخ: كرة القدم السيدات باتت تحظى باهتمام «خليجي» كبير

شكرا لقرائتكم خبر عن بوشلاخ: كرة القدم السيدات باتت تحظى باهتمام «خليجي» كبير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت عضو اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أمل بوشلاخ، أن كرة قدم السيدات باتت تحظى باهتمام «خليجي» كبير، وقالت: «فخورة بما حققه الاتحاد السعودي، ولجنة السيدات، من نجاح للبطولة الرسمية الأولى، بمشاركة 16 فريقاً، التي سيكون لها مردود إيجابي كبير على كل المستويات، وتحديداً المنتخبات الوطنية للسيدات، التي نسعى لتطويرها، من خلال المسابقات المحلية التي تحظى باهتمام كبير في اتحادات كرة القدم بمجلس التعاون الخليجي».

جاء ذلك خلال حضورها نهائي بطولة المملكة للسيدات، بين فريقي المملكة والتحدي، أول من أمس في جدة.

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