الامارات | مشاركة إماراتية في «عمومية» الاتحاد العربي لـ «القوس والسهم»

شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة إماراتية في «عمومية» الاتحاد العربي لـ «القوس والسهم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك اتحاد القوس والسهم في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي عقدت في مدينة السلمانية بالعراق، ومثله الدكتور سعيد الكعبي رئيس الاتحاد، مع مواصلة الاتحاد مشاركاته وتواصله مع الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية من أجل المشاركة في تعزيز الحضور الإماراتي في هذه اللعبة، وبناء جسور العلاقات من أجل صياغة مستقبل هذه الرياضة الأولمبية.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي في تصريحات صحافية، أن المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي، شكلت فرصة لبحث سبل التعاون مع الأشقاء العرب، وبحث سبل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي نسعى فيها لزيادة انتشار هذه الرياضة ورفع المستويات الفنية، إلى جانب مناقشة روزنامة البطولات في الفترة المقبلة، والاطلاع على الخطوات التي يقوم بها من هم حولنا في هذه اللعبة الأولمبية، وكيفية العمل على الارتقاء بها لصناعة أبطال عرب قادرين على مقارعة أفضل اللاعبين في العالم.

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