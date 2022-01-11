الامارات | سباق التحمل «هانكوك دبي 24 ساعة» الخميس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن سباق التحمل «هانكوك دبي 24 ساعة» الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لسباق التحمل «هانكوك دبي 24 ساعة»، ورست 120 حاوية شحن محملة بسيارات ومعدات السباق في دبي، تمهيداً لانطلاق موسم رياضة السيارات العالمية لعام 2022 بالسباق الذي يُقام في الفترة من 13 إلى 15 يناير 2022.

وقالت اللجنة المنظمة للسباق في بيان أمس: «استضافت حلبة (دبي أوتودروم)، في قلب (موتور سيتي)، سباق الـ24 ساعة في دبي، الذي تنظمه شركة (كريفنتك)، منذ عام 2006 عندما فازت سيارة بي إم دبليو (ام 3 جي تي ار) بقيادة فيليب بيتر، وديتر كويستر، وهانز يواكيم ستاك، وتوتو وولف».

وأضافت: «يُقام السباق كل عام في دبي لترسخ المدينة مكانتها في عالم سباقات السيارات باستضافة الجولة الافتتاحية لموسم رياضة السيارات العالمية، وتعدّ كل نسخة منه مغامرة مشوقة، كما اعتادت أن تكون سباقات الـ24 ساعة للتحمّل».

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