الامارات | منصور بن محمد يكرّم شركاء سباق «حتّا - إكسبو» للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يكرّم شركاء سباق «حتّا - إكسبو» للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، شركاء النجاح لسباق «حتّا - إكسبو» ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية، الذي أقيم، أول من أمس، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونظمه مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، بمشاركة كبيرة من 229 متنافساً من 37 جنسية قطعوا 150 كلم من منطقة حتّا وصولاً إلى «إكسبو 2020 دبي».

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية: «من منطلق التقدير لما قامت به الجهات الداعمة وشركاء النجاح، فقد تم تكريمهم خلال الحفل الذي أقيم في ختام السباق بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية عمير بن جمعة الفلاسي، إذ تقدم المكرمين وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ(إكسبو 2020 دبي)، ريم بنت إبراهيم الهاشمي تقديراً للمساهمة البارزة من هذا الملتقى الدولي وفتح أبوابه لاستقبال هذا السباق الذي يسعى لإبراز الدور المهم والاحتفال بنجاحات دولة الإمارات العربية الرائدة التي تحققت في (إكسبو 2020 دبي)، الذي أصبح الملتقى الأكبر من نوعه في العالم بالوقت الحالي، بتوافد الملايين من مختلف الجنسيات عليه، والغايات البارزة التي يحققها في المجالات كافة».

وأضاف البيان: «كما قامت اللجنة المنظمة بتكريم شركاء النجاح، وهم: القيادة العامة لشرطة دبي، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الإدارة العامة للعمليات، الإدارة العامة للمرور، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مؤسسة دبي للإعلام، قنوات أبوظبي الرياضية، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مجلس دبي الرياضي، بلدية دبي والمكتب الهندسي».

• 229 متنافساً من 37 جنسية قطعوا 150 كلم من منطقة حتّا وصولاً إلى «إكسبو 2020 دبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news