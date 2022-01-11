شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ظهوره الرسمي مع المقاولون.. تعرف على مسيرة عودة لاعبا ومدربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمد عودة، المدير الفنى للمقاولون العرب، للظهور الرسمى الأول مع كتيبة ذئاب الجبل، بعدما تولى مؤخراً المسؤولية الفنية للفريق، وذلك بعد قبول استقالة عماد النحاس مدرب المقاولون السابق، بعد تراجع نتائجه مع الفريق.

محمد عودة لاعباً، يعد من أبرز أبناء المقاولون العرب فى مركز لاعب الوسط المدافع، حيث بدأ مسيرته الكروية فى المقاولون موسم 1994/1995، وشارك مع المقاولون فى 27 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

وتولى عودة مهمة المدير الفنى لفريق المقاولون العرب لأول مرة فى موسم 2016، حيث قاد المقاولون فى 88 مباراة، حقق الفوز فى 31 لقاء، وتعادل فى 26 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 31 مباراة.

ويصطدم المقاولون العرب بالبنك الأهلى فى افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الخميس المقبل، وجاءت مواعيد مباريات المقاولون فى البطولة كالتالي:

الخميس 13 يناير

المقاولون العرب أمام البنك الأهلى - الساعة 5:00 مساء

الاثنين 17 يناير

الجونة أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الجمعة 21 يناير

الأهلى أمام المقاولون العرب - الساعة 5:00 مساء

الخميس 27 يناير

المقاولون العرب أمام الإسماعيلى - الساعة 2:30 عصرا

الاثنين 31 يناير

سموحة - أمام المقاولون العرب الساعة 5:00 مساء

وحصل محمد عودة، المدير الفنى للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادى بتلبية احتياجات الجهاز الفنى فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدورى العام، والتى تتوقف فى الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطنى للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.