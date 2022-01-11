شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: أفشة أكبر عدو لي بعد هدف القاضية.. ورحيل حسين فيصل عن الزمالك "خطأ كبير" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وأكد باتشيكو، أنه لم يطلب التعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي خلال فترة توليه قيادة الفارس الأبيض، مشيرا إلى أن تعاقد الزمالك مع الجزيري ومروان حمدي جاء عن طريق الإدارة".
وتابع: "طلبت ضم حسام حسن أثناء تواجده في سموحة قبل تعاقد الأهلي معه، فهو مهاجم مميز ويملك إمكانيات رائعة".
وشدد المدير الفني السابق للزمالك أن علاقته بمحمود عبد الرازق شيكابالا كانت أكثر من رائعة خلال تواجده مع الفريق، وحزين لعدم تدريب شيكابالا منذ 10 سنوات، ولو دربت شيكابالا منذ 10 سنوات لجعلته وصل للعالمية لأنه يمتلك كل المقومات فهو لاعب استثنائي ويمتلك قدرات عالية".
ويرى باتشيكو أن منتخب مصر من أقوى المرشحين للفوز ببطولة أمم إفريقيا، ومنتخب مصر يمتلك أفضل اللاعبين في العالم وعلى رأسهم محمد صلاح ومصطفى محمد".
وتابع: "استبعاد طارق حامد كان مفاجأة بالنسبة لي وحزنت لعدم تواجده فهو من أكثر اللاعبين المقاتلين في الملعب ويقدم روح عالية وإصرار كبير، وفي النهاية المدير الفني صاحب القرار ويجب أن نفهم وجهة نظره في هذا الأمر".
واستطرد: "حزين لاستبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر ونجحت في انتشال الزمالك وأوصلته للقمة، وأقدم كل التهنئة لكارتيرون على ما قدمه مع الفريق والتتويج ببطولة الدوري".
وأردف أن منتخب مصر يملك العديد من اللاعبين المميزين الذي بإمكانهم قيادة الفراعنة للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، ومصر لها أفضلية كبيرة في التتويج بكأس الأمم، وكارلوس كيروش سيساعد مصر على ذلك".
واختتم: "كارلوس كيروش من افضل المدربين البرتغاليين، ويملك خبرات كبيرة تساعده على تحقيق النجاحات مع منتخب مصر".