شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء الحضري وأبو جبل من كورونا و"المسحة سلبية" وتجهيز سفرهما للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها عصام الحضري مدرب حراس المرمى، ومحمد أبو جبل حارس المرمى، ومصطفى صادق أخصائي العلاج الطبيعي، والذين تخلفوا عن مرافقة بعثة المنتخب الوطني إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحول نتيجة المسحة من إيجابية إلى سلبية.

وعلى الفور اتخذت إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كافة الإجراءات اللازمة لسفرهم إلى الكاميرون للحاق بالبعثة في أقرب وقت ممكن.

وكان جيرارد مور، محلل الأداء، قد توجه إلى الكاميرون مع البعثة بعد ثبوت سلبية مسحته.

ويفكر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، جديا فى الدفع بتريزيجيه وعمر مرموش فى تشكيل منتخب مصر الأساسى أمام نيجيريا، اليوم الثلاثاء، فى افتتاح مشوار الفريقين فى أمم افريقيا 2021.

وتتجه النية لدى كيروش للدفع بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود تريزيجيه فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.