شكرا لقرائتكم خبر عن السولية جاهز للمشاركة مع الفراعنة أمام نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم الحديدى وكيل اللاعبين عن جاهزية عمرو السولية طبيا للمشاركة مع منتخب مصر أمام نيجيريا فى ضربة بداية الفراعنة بأمم أفريقيا بالكاميرون.

وقال الحديدى، فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون سبورت 1: إن وليد سليمان لاعب الأهلى مستمر مع القلعة الحمراء ولا نية لاعتزاله كما يتردد، مؤكدا أن محمود كهربا سيعود للأهلى من الإعارة أقوى.

وأدى المنتخب الوطني اليوم تدريبه الأخير، استعدادا للقاء نيجيريا في الخامسة مساء غد بتوقيت الكاميرون (السادسة في القاهرة) ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة في الدور الأول لنهائيات الأمم الأفريقية.

وأقيم المران على ملعب سيناج المخصص للتدريبات، وشارك فيه جميع اللاعبين الـ25 الذين تضمنتهم البعثة، حيث شهد المران الجماعي مشاركة عمرو السولية لأول مرة.