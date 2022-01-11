تريزيجيه بديلاً للسعيد.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة نيجيريا في كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

اختتم المنتخب المصري استعداداته، الإثنين، لمواجهة نيجيريا غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون حالياً.

وومن المقرر أن تنطلق مواجهة مصر ونيجيريا غداً الثلاثاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

وذكرت وسائل إعلامية أن المران الأخير للمنتخب شهد اعتماد المدير الفني، البرتغالي كارلوس كيروش، على اللاعب محمود حسن تريزيجيه على حساب عبدالله السعيد في وسط الملعب بجوار الثنائي حمدي فتحي ومحمد النني.

وخلال المران، تعرض اللاعب أحمد أبو الفتوح للإصابة، أجرى بعدها الظهير الأيسر للمنتخب أشعة اثبتت سلامة اللاعب، وباتت مشاركته أمام نيجيريا في يد المدرب كارلوس كيروش.

وفي حال قرر كيروش عدم المخاطرة بأحمد فتوح أمام نيجريا، فإنه سيقوم بالدفع باللاعب أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.

كما شهد المران الأخير للفريق مشاركة عمرو السولية لاعب خط وسط المنتخب الوطني لأول مرة.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مواجهة نيجيريا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح (أيمن أشرف)، أحمد حجازي، محمود الونش، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، محمود تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

يشار إلى أن قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويبدأ الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات على النحو التالى:

نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير

مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير

مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير