شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحشد 20 لاعبا لمواجهة المصري بكأس الرابطة في غياب الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الجهاز الفني للمقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة المصري يوم الأربعاء المقبل في افتتاح مشواره ببطولة كأس الرابطة على استاد برج العرب.

واللاعبين الذين سيدخلون المعسكر المغلق هم: محمد مجدي، أحمد طارق، خالد صلاح، أحمد صبيحة، أحمد منعم، علي فتحي، علي المصري، حسام عبد الواحد، محمود عقل، بسام هويدي، كريم حلاوة، محمد محسن ليلة، محمد امو، اسلام زيادة، محمود فهمي، زياد أشرف، هشام حافظ، سعيد الونش، عبد الرحمن الزين، ويوسف صديق.

ويغيب عن مباراة المصري وصول رباعي المقاصة الأجنبي، سيرجي ايريك واتولي جوزيف وديفيد وجون ايفيري من بلادهم بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبين خلال الفترة الماضية، بسبب تأخر وصولهم من بلادهم.

وسافر سيرجي ايريك إلى كوت ديفوار، بينما سافر أتولي جوزيف إلى نيجيريا وديفيد إلى الكاميرون وجون ايفيري إلى كينيا، بينما فضل النيجيري يوسف صديق البقاء في القاهرة عن السفر لبلاده، ويترقب الجهاز الفني للمقاصة وصول الرباعي الأجنبي بعد إرسال تأشيرات العودة الخاصة باللاعبين الأجانب.

ومن المنتظر أن يصل رباعي المقاصة الأجنبي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل بعد إنهاء إجراءات العودة، قبل الانتظام في تدريبات الفريق الفيومي استعدادا لخوض مباريات كأس الرابطة.

وتأكد غياب رباعي المقاصة الأجنبي عن مباراة فريقهم ضد المصري بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات البطولة.