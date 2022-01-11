شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيل لعواد بسبب كدمة في الظهر استعدادا لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش تدريب اليوم، بسبب معاناته من كدمة في الظهر.

ولم يشارك عواد في التدريبات الجماعية، وفضّل الجهاز الطبي منحه راحة ليؤدي تدريبات تأهيلية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

فيما خاض طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي على هامش تدريبات اليوم الاثنين، وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ولم يشارك لاعب الوسط في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة. فيما شارك إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لبطولة كأس الرابطة.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بنزلة البرد التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية. ويستعد فريق الزمالك حاليا للمشاركة في بطولة كأس الرابطة ، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم 14 يناير الجاري .

من ناحية أخرى تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا باستدعاء المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لقائمة المنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ومن المقرر أن يسافر بن شرقي مساء اليوم إلى الكاميرون للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي.