شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الاثنين 10 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الاثنين 10 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها خضوع 6 لاعبين لمسحة طبية جديدة غدا الثلاثاء، والتحفظ على موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الورشة الخاصة بمونديال الأندية.

يتواصل الجهاز الفني للأهلي مع المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأحمر، لتحديد موعد عودته إلى القاهرة من أجل الانتظام في تدريبات فريقه وبدء برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة رفقة منتخب المغرب بالكاميرون، وتم استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب أسود الأطلسي وضم أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بدلا منه. ويحتاج بانون للتأهيل لمدة 3 أسابيع قبل الانتظام في تدريبات الأهلي الجماعية، حيث حرص الجهاز الفني للأهلي على التواصل معه لمعرفة تفاصيل الإصابة، وموعد قدومه إلى القاهرة من أجل الانتظام في تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به وتجهيزه للمرحلة القادمة من المنافسات التي يخوضها الأهلي.

حضر المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلى، ورشة العمل التي عقدتها اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية عصر اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. سجل المهندس خالد مرتجي أمام اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، تحفظ الأهلي على موعد البطولة.

تسلم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، تقريراً من محللى الأداء بجهازه المعاون عن فريق الجونة، يتضمن نقاط القوة والضعف للفريق الساحلى قبل ملاقاته الخميس المقبل بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة، ويتطلع موسيمانى لحصد النقاط الثلاث على حساب الجونة فى مستهل رحلته بالبطولة سعياً لحصد اللقب رغم الغيابات العديدة بصفوف المارد الأحمر. وأسفرت قرعة كأس رابطة الاندية عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للنادى الأهلى بعد استبعاد عمرو السولية قائد منتخب مصر ولاعب المارد الأحمر من المشاركة مع الفراعنة أمام نيجيريا فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون . وشارك عمرو السولية بالأمس لأول مرة فى التدريبات الجماعية المنتخب، وسط تفاؤل كبير من الجهاز الفنى بإعداد اللاعب للمشاركة فى المباراة الثانية بدور المجموعات أمام غينيا بيساو. وجهت إدارة النادى الأهلى تحذير شديد اللهجة للجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق من خطورة الحديث عن أسرار فريق الكرة خلال وسائل الإعلام خلال وجوده لتحليل مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون على إحدى القنوات الفضائية، وسادت حالة من الغضب داخل أروقة النادى الاهلى بعد تصريح موسيمانى أن إعارة محمود كهربا لاعب الفريق للدوري التركى يخص مجلس الادارة وليس بناء على طلبه وعلم به فور عودته من اجازته بجنوب أفريقيا. مسئولى الاهلى أبدوا استيائهم الشديد من تصريحات موسيمانى الاخيرة بشأن كهربا والتى أحدثت موجة من الجدل الكبير فى الشارع الكروى حول أسباب رحيل كهربا عن القلعة الحمراء بعد اعلان المدرب الجنوب افريقى عدم مسئوليته عن إعارة اللاعب. حصل عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص الجهاز الفني على منح اللاعب راحة سلبية بسبب نزلة برد تعرض لها اللاعب، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق غدًا الثلاثاء. فيما خاض محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تدريبات منفردة فى الجيم بسبب شعوره بالإجهاد.