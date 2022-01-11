شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر وصول أجانب المقاصة وغيابهم عن مباراة المصري بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر وصول رباعي المقاصة الأجنبي، سيرجي ايريك واتولي جوزيف وديفيد وجون ايفيري من بلادهم، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الفيومي، استعدادا لمباريات كأس الرابطة.

وسافر سيرجي ايريك إلى كوت ديفوار، بينما سافر أتولي جوزيف إلى نيجيريا وديفيد إلى الكاميرون وجون ايفيري إلى كينيا، بينما فضّل النيجيري يوسف صديق البقاء في القاهرة عن السفر لبلاده، ويترقب الجهاز الفني للمقاصة وصول الرباعي الأجنبي بعد إرسال تأشيرات العودة الخاصة باللاعبين الأجانب.

ومن المنتظر أن يصل رباعي المقاصة الأجنبي إلى القاهرة يوم الأحد المقبل بعد إنهاء إجراءات العودة للقاهرة، قبل الانتظام في تدريبات الفريق الفيومي استعدادا لخوض مباريات كأس الرابطة.

وتأكد غياب رباعي المقاصة الأجنبي عن مباراة فريقهم ضد المصري بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات كأس الرابطة.