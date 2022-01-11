إيهاب جلال يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة الاتحاد السكندري في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة المحترفين.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على نظيره نادي بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - محمود صابر - صلاح يحيى

خط الهجوم: ناصر منسي - محمود الجباس

وخضع إبراهيم عادل لاعب الفريق الشاب لمسحة كورونا مؤخرا وجاءت النتيجة سلبية ليقرر الجهاز الفني ضمه للقائمة المختارة.

ويدخل الفريق معسكرا مغلقا بداية من الثلاثاء ويخوض مرانه الأخير على استاد الدفاع الجوي استعدادا للمباراة الهامة.