أخبار الزمالك اليوم الإثنين 10 / 1 / 2022

ويسعى فريق نادى الزمالك هذا الموسم إلى الفوز بالدورى هذا الموسم لمصالحة الجماهير، بعدما استطاع التتويج بكأس مصر على حساب غريمه التقليدى الأهلى الموسم المنقضى.

خاض طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة فى صالة الجيمانزيوم بمقر النادي على هامش تدريبات اليوم، الاثنين، وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ولم يشارك لاعب الوسط في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة. فيما شارك إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لبطولة كأس الرابطة.