شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 10 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 10 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها استدعاء أشرف بن شرقي للانضمام إلى منتخب المغرب بالكاميرون، وأداء طارق حامد تدريبات جماعية ومشاركة إسلام جابر في التدريبات الجماعية.
قررت لجنة المنازعات باتحاد كرة السلة، برئاسة حسين البشبيشى، منح مسئولي نادى الزمالك مهلة، لتوفيق اوضاعهم وحل أزمة الثنائى أنس أسامة ومصطفى مكاوى كيجو والخاصة بمستحقاتهم المتاخرة لدى الفريق.
من جانبه أكد حسين البشبيشى أن اللجنة تقوم بدورها وفقا للمستندات، وحتى الان لم يصل رد الى اتحاد كرة السلة عن سداد النادى لمستحقات اللاعبين ، أو سحب الشكوى من جانب اللاعبان .
ويسعى فريق نادى الزمالك هذا الموسم إلى الفوز بالدورى هذا الموسم لمصالحة الجماهير، بعدما استطاع التتويج بكأس مصر على حساب غريمه التقليدى الأهلى الموسم المنقضى.
خاض طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة فى صالة الجيمانزيوم بمقر النادي على هامش تدريبات اليوم، الاثنين، وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ولم يشارك لاعب الوسط في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة. فيما شارك إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لبطولة كأس الرابطة.
شارك إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لبطولة كأس الرابطة.
يأتي تواجد إسلام جابر بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بنزلة البرد التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية. ويستعد فريق الزمالك حاليا للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".
يتواجد مندوب من نادى التعاون السعودي فى القاهرة خلال الساعات الجارية لحسم ملف مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك وشراء الـ6 أشهر المتبقية من عقده مع الزمالك.
وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن التعاون عرض ربع مليون دولار على الزمالك، لكن الأخير رفض وطلب الحصول على مليون دولار، وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادى السعودي، ويسعى مسئولوه لتخفيض المبلغ خاصة أن فتحى يتبقى له 6 أشهر فى عقده مع الزمالك.
تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا باستدعاء المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، لقائمة المنتخب المغربي المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ومن المقرر أن يسافر بن شرقي مساء اليوم إلى الكاميرون للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي.
حسم مسئولو نادى الزمالك مفاوضات تجديد تعاقد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل القلعة البيضاء الفترة المقبلة.
وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق شبه نهائى مع طارق حامد حول تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين، ليصبح ثانى اللاعبين الذين يجددون تعاقدهم بعد محمد عبد الشافى الذى جدد التعاقد أمس الأحد، حتى عام 2024.