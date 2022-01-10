سيدات طائرة الأهلي يهزمن الصيد 3 / 1 في الدوري

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على فريق الصيد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم خلالها فريق سيدات الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح الفريق في حسمها لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط.

وشهدت المباراة تقدم فريق الصيد في الشوط الأول بنتيجة 25-22، ليعود الأهلي في الشوط الثاني لينتهي لصالحه بنتيجة 25-15، قبل أن ينهي الشوط الثالث للأهلي بنتيجة 25-20، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» المباراة في الشوط الرابع بنتيجة 25-16.

وغابت عن المباراة آية الشامي لاعبة «سيدات طائرة الأهلي»، بعد تعرضها للإصابة في «أصابع اليد» في مران الفريق قبل مواجهة سبورتنج في اللقاء الماضي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب سبورتنج بنتيجة 3-0، في بطولة الدوري.