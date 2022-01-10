التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ونيجيريا.. مرموش وتريزيجيه والننى أساسيون

القاهرة - سامية سيد - يفكر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، جديا فى الدفع بتريزيجيه وعمر مرموش فى تشكيل منتخب مصر الأساسى أمام نيجيريا، غدا الثلاثاء، فى افتتاح مشوار الفريقين فى أمم افريقيا 2021.

وتتجه النية لدى كيروش للدفع بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأكرم توفيق ومحمود الونش وأحمد حجازى وأحمد فتوح فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود تريزيجيه فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو، ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو، ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات تأتى على النحو التالى: نيجيريا × مصر ..الساعة 6 مساء يوم 11 يناير ثم مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساء يوم 15 يناير ثم مصر × السودان الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022.

وأكد محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، أن لاعبى المنتخب سيبذلون قصارى جهدهم خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالكاميرون، ويستهلها المنتخب غدا بمواجهة نيجيريا، للعودة بالبطولة إلى مصر.