شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المنازعات تمهل الزمالك لحل أزمة ثنائى السلة نس أسامة وكيجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المنازعات باتحاد كرة السلة، برئاسة حسين البشبيشى، منح مسئولي نادى الزمالك مهلة، لتوفيق اوضاعهم وحل أزمة الثنائى أنس أسامة ومصطفى مكاوى كيجو والخاصة بمستحقاتهم المتاخرة لدى الفريق.

من جانبه أكد حسين البشبيشى أن اللجنة تقوم بدورها وفقا للمستندات، وحتى الان لم يصل رد الى اتحاد كرة السلة عن سداد النادى لمستحقات اللاعبين ، أو سحب الشكوى من جانب اللاعبان .

وأَضاف البشبيشى أن اللجنة منحت النادى مهلة لارسال ما يثبت سداد مستحقات اللاعبين ، أو قيام اللاعبان بسحب الشكوى وبالتالي تنتهى الازمة ، ويتم غلق الملف ، مشيرا إلى أن اللجنة في انتظار انهاء الامر سواء من جانب النادى أو اللاعبان .

الخطوة التالية هي أنهم سوف يتجهون إلى لجنة فض المنازعات حال انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة للنادى، لاتخاذ اللازم مباشرة.

كان أنس أسامة قد تقدم بشكوى إلى اتحاد كرة السلة ضد ناديه للحصول على المستحقات المتأخرة، حيث ذكر اللاعب في شكواه أن عقده مع الزمالك قيمته المالية 5 مليون و750 ألف جنيه لمدة موسمين، وأنه حصل على قيمة عقده في الموسم الأول 2020/ 2021 وقيمته 2 مليون و750 ألف جنيه، بينما ذكر اللاعب أنه لم يحصل على المتبقي وقيمته 3 ملايين جنيه، حيث من المفترض أن يتم صرفها هذا الموسم.