شكرا لقرائتكم خبر عن الثامنة يا أبطال .. محمد الشناوى الأخطبوط الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعوِّل الجماهير المصرية آمالا عريضة على حارس مرمى منتخب مصر الأساسى محمد الشناوى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون التى يبدأ الفراعنة مشوارها غدا الثلاثاء لمواجهة نيجيريا.

ويمتلك محمد الشناوى خبرات تمكنه من التألق فى هذه البطولة، بعد تألقه اللافت للنظر فى بطولة كأس العرب بقطر.

حقق حارس مصر الدولى محمد الشناوى رقما مميزا فى بطولة كأس العرب قطر 2021، والتى انتهت بتتويج المنتخب الجزائرى وحصول الفراعنة على المركز الرابع فى البطولة العربية.

وكشفت صحيفة استاد الدوحة عن رقم لافت فى بطولة كأس العرب قطر 2021 التي اختتمت بفوز المنتخب الجزائرى بلقب البطولة، وحل المنتخب التونسي ثانيا، والمنتخب القطري ثالثا والمنتخب المصرى رابعا.

وأضافت الصحيفة، "شارك فى البطولة 327 لاعبا من بين 368 مسجلين فى قوائم الـ16 منتخبا الذين شاركوا فى النهائيات وعلى مدار 19 يوما".

ويرصد الخليج 365 معلومات عن الشناوى كالتالى:

الاسم: محمد السيد محمد الشناوي

تاريخ الميلاد : 18/12/ 1988

النادى:الأهلي

المركز: حارس مرمي

الأندية السابقة: بتروجت –طلائع الجيش – حرس الحدود

البطولات: 13 بطولة

القيمة التسويقية: 3 ملايين يورو

المسيرة الدولية : حارس مرمى منتخب مصر منذ عام2018 .



