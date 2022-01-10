شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج فى 0/3 دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة يوم 15 يناير الجارى لعقد اجتماع مع أندية الرجال والسيدات المشاركة فى كأس مصر للموسم المحلى الجديد 2021/2022 لإجراء القرعة.
ويشارك فى مسابقة السيدات كل من: الأهلى والزمالك والصيد وسبورتنج وسموحة والشمس وأصحاب الجياد والطيران والجزيرة ووادى دجلة والزهور وهليوبوليس و دلفى و الإتحاد السكندرى.
بينما يشارك فى أندية الرجال كل من: الأهلى والزمالك وطلائع الجيش وسموحة و بتروجت والطيران وسبورتنج والاتحاد السكندرى وإيسترن كومباني و الشمس و مصر للبترول و بنى سويف و المنيا و هليوبوليس و بورسعيد و الداخلية و القناة و الترسانة و 6 أكتوبر و الإعلاميين و دلفى و طنطا و الزهور و إسكندرية للبترول و بنها و كفر الشيخ و الصيد و اتحاد الشرطة و الفائز من محافظة الفيوم مع قارون و جزيرة الورد مع ميت غمر و الفائز من العبور مع حدائق الأهرام و بايونيرز ممثل الصعيد.