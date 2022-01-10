شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 10 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: استدعاء بن شرقي للانضمام لمعسكر منتخب المغرب فى أمم أفريقيا، تأكيدا لليوم السابع.. كاف يستدعى الغندور ومعروف لأمم أفريقيا بعد إصابة 12 حكما.

استدعاء بن شرقي للانضمام لمعسكر منتخب المغرب فى أمم أفريقيا

تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا باستدعاء المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، لقائمة المنتخب المغربي المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ومن المقرر أن يسافر بن شرقي مساء اليوم إلى الكاميرون للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي. حصل عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص الجهاز الفني على منح اللاعب راحة سلبية بسبب نزلة برد تعرض لها اللاعب، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للفريق غدًا الثلاثاء.

إصابة جمال علام رئيس اتحاد الكرة بفيروس كورونا فى الكاميرون

أكدت نتائج المسحة الطبية التى أجريت اليوم إيجابية مسحة جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، دون ظهور أعراض، فيما جاءت نتائج مسحات جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإدارى سلبية.

أكد مراسل أون تايم سبورت، أن الجيش الكاميروني خصص اثنين من عناصره لحماية محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وذلك خلال نزوله لملعب التدريب بسبب تجمهر المشجعين حوله، وذلك بناءً على طلبات كيروش.

الزمالك يحسم مفاوضات تجديد تعاقد طارق حامد

حسم مسئولو نادى الزمالك مفاوضات تجديد تعاقد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

بيراميدز يبحث عن مهاجم أجنبى لتدعيم صفوفه فى الشتاء

يبحث مسئولو نادى بيراميدز عن مهاجم أجنبى سوبر من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، بناءً على رغبة إيهاب جلال الذى شدد على ضرورة تدعيم الخط الأمامى للفريق السماوى.