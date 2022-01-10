شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يدخل معسكرًا بالقاهرة من أجل كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لغزل المحلة، دخول فريقه معسكرًا مغلقًا بالقاهرة، بدءًا من بعد غدٍ الأربعاء؛ من أجل خوض لقاءات كأس الرابطة، التي سيبدؤها غزل المحلة يوم الجمعة القادم بمباراة طلائع الجيش.

ويستمر المعسكر الذي يقام بفندق حرس الحدود بالقاهرة حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، يخوض خلالها الفريق مبارياته الثلاث الأولى بالكأس، وهي على الترتيب: طلائع الجيش (الجمعة 14 يناير)، وإنبي (الثلاثاء 18 يناير)، ويختتمها بلقاء الزمالك (السبت 22 يناير).

كان غزل المحلة قد عاد للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء الماضي، بعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، عبد الحميد بسيوني، الذي اجتمع باللاعبين وأشاد خلال الاجتماع بإمكانياتهم كلاعبين كبار قادرين على المنافسة على البطولات، كما أعرب لهم عن سعادته بقيادة فريق غزل المحلة العريق.

يذكر أن المحلة يحتل المركز العاشر في جدول الدوري العام برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين وأربعة تعادلات، بينما تلقى الفريق هزيمتين خلال المباريات الثماني التي خاضهم في المسابقى حتى الآن.