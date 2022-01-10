لمواجهة إصابات كورونا.. كاف يستدعي ثنائي تحكيم مصري جديد لكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، وعضو لجنة حكام الاتحاد الأفريقي "كاف"، استدعاء الثنائي محمد معروف وأحمد الغندور لإدارة مباريات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه من الوارد استدعاء الثنائي إبراهيم نور الدين حكم الساحة، وسمير جمال الحكم المساعد للتواجد في البطولة خلال الأيام المقبلة.

وقال عبد الفتاح: "كاف استدعى معروف والغندور لإدارة مباريات كأس أمم أفريقيا بشكل رسمي".

واختتم: "هناك احتمالية لاستدعاء إبراهيم نور الدين وسمير جمال أيضًا للتواجد في البطولة الأفريقية خلال الأيام المقبلة".

وجاء قرار كاف في ظل وجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف أطقم الحكام المتواجدة في الكاميرون منذ أيام ماضية لإدارة البطولة.