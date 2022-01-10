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المساكني يتعافي من كورونا ويلتحق ببعثة تونس في الكاميرون الثلاثاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، تعافي اللاعب يوسف المساكني من فيروس .

ومن المقرر أن يلتحق يوسف المساكني الثلاثاء المقبل، بمعسكر منتخب تونس في الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، إصابة اللاعب يوسف المساكني بفيروس كورونا، بعد ان أثبتت التحاليل التي خضع لها اللاعب إيجابية العينة.

ويقع المنتخب التونسي في مجموعة بجوار كل من موريتانيا، مالي وجامبيا.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب تونس مشواره في كأس أمم أفريقيا، بمواجهة أمام مالي، مساء الأربعاء المقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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