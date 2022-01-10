مدرب مانشستر يونايتد يكشف سبب غياب رونالدو عن مباراة أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، أن غياب كريستيانو رونالدو عن قائمة "الشياطين الحمر" لمواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي سببه معاناة النجم البرتغالي من مشكلة عضلية.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه أستون فيلا، مساء اليوم الإثنين، في الدور الثالث من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي (دور الـ64).

وقال رانجنيك في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" الإنجليزية قبل المباراة: "تحدثت مع رونالدو قبل مران الأمس وقال إنه عانى من مشاكل بسيطة في الظهر خلال اليومين الماضيين".

وأتم: "في النهاية رأينا أنه من غير المنطقي المجازفة به في مباراة كأس قد تطول لـ120 دقيقة".

يذكر أن رونالدو (36 عاما) شارك في 22 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا.