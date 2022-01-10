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الجابون يتخطى جزر القمر ويفسد مباراته الأولى في كأس أمم أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق منتخب الجابون الفوز على نظيره منتخب جزر القمر، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021.

وأحرز أرون بوبيندزا لاعب المنتخب الجابوني الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وحصد المنتخب الجابوني أول 3 نقاط في بداية مشواره في كأس الأمم، بينما لم يستطع منتخب جزر القمر في حصد أولى نقاطه في مشاركته الأولى بكأس الأمم.

وتقاسم المنتخب الجابوني صدارة المجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، مع منتخب المغرب برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب جزر القمر المجموعة مع منتخب غانا دون نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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