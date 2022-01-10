مصدر في بيراميدز يكشف لمصراوي حقيقة عروض أوروبا لضم رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر أن إدارة نادي بيراميدز لم يصلها أي عرض رسمية حتى الأن من أوروبا لبيع رمضان صبحي لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن بيراميدز تلقى عرضان في بداية الموسم لضم رمضان من هولندا و الإمارات ولكن بيراميدز تمسكت ببقاء اللاعب.

واوضح، أن هناك شركات من أوروبا تتحدث عن عروض لرمضان ولكن حتى الأن لايوجد أي شيء رسمي للاعب أو لإدارة بيراميدز.

وأشار إلى أن اللاعب لديه رغبة في العودة لأوروبا خلال الفترة المقبلة ولكن من خلال إدارة بيراميدز ويكون عرض مناسب له.

وأكد أن بيراميدز لم يحدد موقفه من رمضان خاصة وأنهم لم يتلقوا عرض رسمي في الفترة الحالية لحسم مصيره.