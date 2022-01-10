غينيا تهزم مالاوي وتلحق بالسنغال في الصدارة بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق منتخب غينيا فوزًا صعبًا على حساب نظيره المالاوي، بهدف نظيف مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا.

منتخب غينيا نجح في تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه إيسياجا سيلا في الدقيقة 35 من اللقاء، لتظهر بعدها محاولات من مالاوي لإدراك التعادل لكن دون فائدة.

وكانت المجموعة نفسها قد شهدت تفوق السنغال على زيمبابوي بهدف نظيف سجله ساديو ماني من ركلة جزاء، خلال اللقاء الذي أقيم عصر الإثنين.

وبهذه النتائج، يكون منتخبا غينيا والسنغال قد تواجدا على صدارة ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، ثم مالاوي وزيمبابوي في المركزين الثالث والرابع بالتساوي.