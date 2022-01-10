منتخب المغرب يتجاوز نظيره الغاني والسنغال تفوز بالوقت القاتل

المنامة - ياسر ابراهيم - تجاوز منتخب المغرب نظيره منتخب غانا بهدف وحيد (1-0)، وفازت ايضاً السنغال على زيمبابوي، اليوم الإثنين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون.



وسجّل سفيان بوفال هدف المباراة الوحيد للمنتخب المغربي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وجاء فوز المغرب رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، بسبب إصابة عدد من العناصر الأساسية بفيروس كورونا.

وحصد "أسود الأطلس" 3 نقاط من مواجهتهم أمام أصعب فرق المجموعة، وعززوا آمال عشاقهم في المنافسة على التتويج باللقب الثاني للمغرب في تاريخ المسابقة.

وفي مباراة أخرى حقق المنتخب السنغالي فوزاً متأخرا وثميناً على نظيره منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل الاثنين في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية.



وجاء هدف السنغال في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع عن طريق نجم ليفربول ساديو مانيه من ركلة جزاء.



وكانت المباراة في طريقها إلى تعادل سلبي، قبل أن يقتنص "أسود التيرانغا" ركلة جزاء محبطة لخصومهم إثر لمسة يد في الوقت القاتل، لتتصدر السنغال المجموعة برصيد 3 نقاط.



وغاب 11 لاعباً عن السنغال بسبب كورونا، بينهم حارس تشيلسي الإنكليزي إدوار مندي وبديله ألفريد غوميس ومدافع نابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أكّد أن المنتخبات ستخوض مبارياتها في البطولة القارية حتى لو كان لديها 11 لاعبًا فقط.



وقال مانيه: "كان اللعب صعباً في مثل هذه الظروف الحارة وعدم وجود فرصة للعب أي مباريات ودية أثر علينا كثيرا".



واضاف "تأخرنا جدًا للتسجيل، لكن أهم شيء كان تأمين أكبر عدد من النقاط وحققنا ذلك. الآن يجب أن نحاول تقديم أداء أفضل ضد غينيا" في الجولة الثانية.



وتسعى السنغال للتتويج باللقب القاري للمرة الاولى، بعد خسارتين في النهائي، في 2019 ضد الجزائر (1-صفر) وفي 2002 ضد الكاميرون (صفر-صفر، 3-2 بركلات الترجيح).



تخوض السنغال ظهورها السادس عشر في البطولة، وهو رقم قياسي لفريق لم يفز باللقب قط، فيما لم تتخط زمبابوي دور المجموعات في أربع مشاركات.



يغيب عن زمبابوي مارفيلوس نكامبا لاعب أستون فيلا الإنكليزي وزميله لاعب الوسط مارشال مونتيسي لاعب رينس الفرنسي بسبب الإصابة.

(بي ان سبورت)