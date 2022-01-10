الامارات | شاهد هدف فوز المغرب على غانا بلمسة "المنقذ" بوفال (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف فوز المغرب على غانا بلمسة "المنقذ" بوفال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعب النجم المغربي سفيان بوفال دور المنقذ في المباراة الأولى لمنتخب "أسود الأطلس" بنهائيات كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون، عندما سجل هدف الفوز القاتل بمرمى غانا 1-صفر، اليوم الاثنين، على ملعب "أحمدو أهيدجو" في قمة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبي الغابون وجزر القمر.

ونجح بوفال في افتتاح التسجيل عندما استغل كرة وصلته داخل المنطقة فسددها قوية بيمناه من مسافة قريبة في الزاوية اليمنى (83).

ونال بوفال لقب أفضل لاعب في المباراة التي تألق فيها كذلك الحارس المغربي ياسين بونو المحترف في الدوري الإسباني والذي يذود عن مرمى اشبيلية ببراعة مما جعله أحد أفضل الحراس في البطولات الأوروبية الكبرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news