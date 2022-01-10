شكرا لقرائتكم خبر محمد صلاح: أتمنى التتويج بأمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف لاعب المنتخب المصري جناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن أمنيته بالتتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي أمس «إن فريقه جاهز لمواجهة نيجيريا المقرر لها اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا التي انطلقت أمس الأول بالكاميرون».

وأضاف «مدربنا كارلوس كيروش يسير بشكل جيد، ووصلنا للمباراة الإقصائية من تصفيات كأس العالم. لسنا المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس الأمم الأفريقية، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لنعود بها إلى مصر، لم أفز ببطولة كبرى مع بلادي، وأود فعل ذلك، وأتمنى أن تكون هذه البطولة هي كأس أمم أفريقيا».

وتابع صلاح «إن الضغط الجماهيري في مصر يظل أمرا مقبولا؛ لأن المنتخب المصري يعد الأفضل في القارة فيما يتعلق بالفوز بلقب البطولة».

وقال «عقلي الآن مع المنتخب المصري ولا أفكر في أي شيء آخر والجميع هناك يدعمني ويطالبني بتحقيق البطولة».

ويستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضا غينيا بيساو والسودان.

يشار إلى أن المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بالفوز بكأس أمم أفريقيا، حيث توج باللقب 7 مرات، من بينها 3 مرات متتالية أعوام 2006و2008 و2010.