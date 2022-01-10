شكرا لقرائتكم خبر الفيصلي والأهلي.. مهمومان يبحثان عن التعويض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح الفيصلي لتصحيح أوضاعه على حساب الأهلي عندما يستضيفه في الـ6:05 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار لقاءات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أن الأهلي أيضا يبحث عن تصحيح أوضاعه والعودة إلى جدة بانتصار يعيد له جزءا من شخصيته بعد أن أصبح كما هو حال مضيفه اليوم، ضمن قائمة الفرق غير المنافسة على لقب البطولة، وضمن المهددين بالهبوط، حيث تحولت أحلام الفريقين إلى تثبيت الأقدام على الأقل ومن ثم البحث عن تحسين المراكز.

ويتعادل الفيصلي والأهلي في عدد النقاط، إذ يملك كل منهما 15 نقطة، إلا أن فارق الأهداف منح الأهلي المركز الـ13 مقابل الـ14 للفيصلي الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام الفتح.

ويملك الفيصلي صاحب الأرض والجمهور حافزا أكبر للفوز اليوم، خاصة وأن الأهلي حرمه من المحافظة على لقبه بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد أن تغلب عليه 2/ 1 في 21 ديسمبر الماضي بدور الـ16 للبطولة.

أفضلية نسبية

