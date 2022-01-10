شكرا لقرائتكم خبر الطائي يتحدى الهلال في موقعة حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتجدد موقعة اليوم، ذكريات مواجهات الفريقين والتي دائما ما تحمل في تفاصيلها الندية والإثارة والحضور الجماهيري.
وتصب الفوارق الفنية في صالح الهلال ما لم يكن لأصحاب الأرض رأي آخر، خاصة وأنهم يعيشون أفضل الحالات في الفترة الأخيرة.
يحتل الطائي المرتبة الثامنة برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره أبها، ويسعى إلى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية والتقدم أكثر في سلم الترتيب، ويعول المدير الفني التشيلي خوسيه سييرا على أوراق فنية رابحة قادرة على تنفيذ مهامه وتعويض الغياب المؤثر المتمثل في هداف الفريق، الزامبي ناوليدج موسونا لمشاركته حاليا مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.
ويتوقع أن يستعين سييرا بخدمات الجزائري أمير سعيود بعد انتهاء مراحل علاجه من الإصابة التي لحقت به أثناء مشاركته الأخيرة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.
في المقابل، يطمح الهلال المنتشي بتحقيق لقب كأس بيرين للسوبر السعودي، إلى خطف كامل نقاط المباراة لملاحقة المتصدرين، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن الرائد.
ويتوقع أن يخوض المدير الفني للهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم اللقاء بتشكيلة تحفظ للفريق توازنه بحيث لا تعيده لدائرة التذبذب في النتائج والمستوى، خاصة وأنه يملك عناصر محلية وأجنبية مميزة، خاصة في المقدمة الهجومية المتمثلة في لفرنسي بافيتيمبي قوميز والمالي موسى ماريغا.
قبل المواجهة
- التقيا 45 مرة في الدوري بمختلف مسمياته، فاز الهلال 27 مقابل 12 فوز للطائي وتعادلا 6 مرات.
- أكبر نتيجة حققها الطائي على الهلال في موسم 1998م بفوزه 3/ 2.
- أكبر نتيجة للهلال على الطائي 6/ 0 في موسم 2002م.
- مواجهة اليوم هي الثانية بينهما بدوري المحترفين بعد لقاء الدور الأول (فاز الهلال 1/ 0).
- الفارق النقطي بين الفريقين 5 نقاط لصالح الهلال.
- يبحث الطائي عن فوز ثالث على التوالي بعد تغلبه على الفيصلي 3/ 1 والحزم 1/ 0.
- في آخر مواجهتين للهلال، خسر أمام الفتح 2/ 3 وفاز على الفيصلي 3/ 2.
كانت هذه تفاصيل خبر الطائي يتحدى الهلال في موقعة حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.