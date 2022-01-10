شكرا لقرائتكم خبر نفاد تذاكر الكلاسيكو الإسباني قبل 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بيعت جميع تذاكر مباراة الكلاسيكو التي ستجمع ريال مدريد بغريمه برشلونة ، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني التي يشارك فيها أيضا، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت في 4 يناير الحالي طرح التذاكر الخاصة بمواجهتي المربع الذهبي الكترونيا.

وتبدأ أسعار التذاكر من 30 و39 ريالا للدرجة الموحدة خلف المرميين، فيما يبلغ سعر تذكرة الدرجة الذهبية لمباراة الكلاسيكو 2500، و950 ريالا لمواجهة أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بيلباو.

ويستضيف استاد الملك فهد الدولي (يسع 68 ألف متفرج) بالعاصمة الرياض جميع المباريات، حيث يقام في 12 يناير، الكلاسيكو الشهير بين برشلونة بطل الكأس وريال مدريد وصيف الدوري، فيما يواجه بطل الدوري (أتلتيكو مدريد)، وصيف كأس الملك (أتلتيك بيلباو) في اليوم التالي.

قائمة الريال

اختار المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائمة ضمت 24 لاعبا للحضور إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباريات السوبر.

كما اتضح اعتماده على ذات التشكيلة التي ظل يدفع بها في مباريات الدوري الإسباني.

وضمت القائمة، تيبو كورتوا، أندري لونين، فويدياس، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، خيسوس فاييخو، ناتشو، فيرنانديز، داسيلفا مارسيلو، فيرلاند ميندي، توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فاسكيز، سيبايوس، إيسكو، إدواردو كامافينجا، إيدين هازارد، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ورودريجو.

قائمة برشلونة

من جانبه، أعلن المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز الخبير بالأجواء السعودية في هذه الفترة من خلال زياته ملاعبها أكثر من مرة عندما كان لاعبا بفريق السد القطري، قائمة من 24 لاعبا أيضا شهدت بعد غياب، ظهور اسم المهاجم الشاب أنسو فاتي بعد أن تغيب عن مباريات الفريق في الفترة الأخيرة نتيجة الإصابة.

وضمت القائمة، تير شتيجن، نيتو، ينياكي بينيا، سيرجينو دست، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، داني ألفيس، أومتيتي، جوردي ألبا، بوسكيتس، ريكي بويج، لوك ديكيي بويج، فرينكي دي يونغ، عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي، لينجليت، مينجويزا، نيكو، جوتجلا، جافي، بالدي، سانز، عبدالصمد الزلزولي.