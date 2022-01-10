شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى عبد الشافى.. حازم إمام يتوصل لاتفاق على تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع حازم إمام، ظهير أيمن فريق الكرة الأول، لتجديد تعاقده الذى سينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنح اللاعب أحقية التوقيع لأى فريق خلال انتقالات شهر يناير الجارى.

واتفق مسئولو الزمالك مع حازم إمام على التجديد، ورحب اللاعب على الفور وأبدى موافقته على تجديد تعاقده دون أى مماطلة.

وكان الزمالك حسم ملف تجديد محمد عبد الشافى ظهير أيسر الفريق، لمدة موسمين مقبلين، وطلب شيفو تخفيض تعاقده لنسبة تصل لـ 50 % بسبب الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك.

وقال ماندو رضا، وكيل محمد عبد الشافي، إن اللاعب طلب تقليل المقابل المادى لعقده الجديد المعروض عليه من أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الفريق، خلال مفاوضات تجديد عقده، موضحا أن عبد الشافى قال "المقابل ده كتير عليا وظروف النادى المادية لا تساعد على دفع هذا المبلغ".

وأضاف ماندو رضا، "أمير مرتضي منصور طلب من محمد عبد الشافي يحدد الرقم اللي عايزه واللاعب رفض تمامًا.. عبد الشافي مدمن حب نادي الزمالك ومحب وعاشق للكيان الأبيض، موجهاً الشكر لأمير مرتضى منصور على بدء إجراءات التجديد مع عبد الشافي ليكون رسالة لباقي اللاعبين". ونجح مسئولو نادى الزمالك فى تجديد عقد محمد عبد الشافى لمدة موسمين قادمين، بعد الجلسة التي تم عقدها مع اللاعب.