الأهلي يتحفظ على موعد كأس العالم للأندية فى ورشة اللجنة المنظمة للمونديال

القاهرة - سامية سيد - حضر المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلى، ورشة العمل التي عقدتها اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية عصر اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

سجل المهندس خالد مرتجي أمام اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، تحفظ الأهلي على موعد البطولة.

وشدد مرتجي خلال حضوره ورشة العمل على أن النادي الأهلي متضرر للغاية من تعارض انطلاق كأس العالم للأندية بالتزامن مع نهائيات كأس الأمم الأفريقية.



وأكد مرتجي لمسئولي «فيفا»، خلال الاجتماع، أن النادى يفتقد حاليًّا جهود 9 لاعبين مشاركين في كأس الأمم الأفريقية، فضلًا عن أن مواعيد إرسال القائمة النهائية للاعبين فى بطولة كأس العالم للأندية لم تراعِ موعد انتهاء مشاركة اللاعبين مع منتخباتهم في كأس الأمم الإفريقية.

وشدد مرتجى، خلال اجتماعه بمسئولي اللجنة المنظمة للبطولة، على أن النادي الأهلي كان يتمنى وجود تنسيق بين «فيفا» و«كاف» تجاه مسئوليتيهما نحو البطولتين، والعمل على نجاحهما دون وقوع ضرر على أي من الأندية أو المنتخبات المشاركة.