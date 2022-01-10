شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتسلم تقريرا من جهاز الأهلى عن الجونة قبل كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الاهلى، تقريراً من محللى الأداء بجهازه المعاون عن فريق الجونة، يتضمن نقاط القوة والضعف للفريق الساحلى قبل ملاقاته الخميس المقبل بالجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة، ويتطلع موسيمانى لحصد النقاط الثلاث على حساب الجونة فى مستهل رحلته بالبطولة سعياً لحصد اللقب رغم الغيابات العديدة بصفوف المارد الأحمر.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الاندية عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏

الجولة الأولى :الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثانية :الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا

الجولة الثالثة :الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الرابعة:سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء

الجولة الخامسة:الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏