شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يجتمع بـ"كارميلو" بعد جلسته مع لاعبى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل بدء المران الذى أقيم اليوم على الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية، تحدث خلالها عن مواجهة سموحة التى ستقام مساء الخميس المقبل على ملعب الإسكندرية، فى افتتاحية المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وفى نفس السياق، اجتمع المدير الفنى للدراويش، مع البوليفى كارميلو ألجاراناز مهاجم الفريق عقب نهاية المران، وطالبه بضرورة الاستمرار على مستواه الذى ظهر عليه فى التدريبات الأخيرة استعدادًا للمسابقات المحلية.

وكان ”براون” قد أكد فى تصريحاته مساء أمس الأحد، أن ”كارميلو” يلعب لأول مرة خارج بلاده لكنه انسجم فى التدريبات الجماعية للفريق ومستواه سيظهر تدريجيًا مع المباريات الرسمية.