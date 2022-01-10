شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية قوية وحضور غالى أبرز مشاهد مران الأهلي اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الأهلي الرسمية على فيس بوك فيديو لتدريبات الفريق الجماعية، والتى شهدت خوض اللاعبين مرانا بدنيا قويا ضمن التحضير لخوض منافسات كأس الرابطة، فيما شهد التدريب حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة لدعم اللاعبين.

وحصل عمار حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعب راحة سلبية بسبب نزلة برد تعرض لها اللاعب، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الثلاثاء.

فيما خاض محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تدريبات منفردة في الجيم بسبب شعوره بالإجهاد.

مسحة طبية جديدة غدًا

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد قال إنه سيقوم بإجراء مسحة طبية جديدة غدًا لسداسي الفريق، الذين جاءت مسحتهم إيجابية أمس وهم: رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وبيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا.

وأكد أبو عبلة أنه يتابع جميع اللاعبين بشكل مستمر للاطمئنان على حالتهم التي جاءت مستقرة، وجميعهم سيخضعون لمسحة جديدة غدًا لتحديد موقفهم من اللحاق بالتدريبات الجماعية ومباريات الفريق.

وأعلن أبو عبلة سلبية مسحة الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد فخري، لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أن الثنائي خاض برنامجًا تدريبيًّا منفردًا في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن الثنائي بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات.

وحرص الجهاز الطبي على إجراء مسحة طبية للاعبين والجهاز الفني والإداري للاطمئنان على حالة الجميع، في ظل التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

يذكر أن الدكتور أبو عبلة عقد جلسة أمس مع الجهاز الفني والإداري واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق حرص خلالها على التأكيد مجددًا على الإرشادات والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم الاثنين، في إطار الاستعدادات لمواجهة الجونة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.