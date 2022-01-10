شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يفسر سبب اختيار الإمارات لاستضافة مونديال الأندية بمشاركة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد عدة أيام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة أندية عريقة، بينها الأهلي وتشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي وبالميراس البرازيلي، حيث يعد النادي الأهلي صاحب المشاركة التاريخية فى هذه البطولة وذلك بـ7 مشاركات، وأكد مسئولو الاتحاد الدولي فيفا أن اختيار الإمارات جاء لاتباعهم كافة الإجراءات التى تحول دون انتشار فيروس كورنا، بالإضافة لتوافر البنية التحتية اللائقة لاستضافة هذا الحدث العالمي.

وتعد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية الـ18 المقررة إقامتها فى أبوظبي بعد مرور 22 عاماً على انطلاقها لأول مرة، وسط حضور تاريخي لبطل مصر للمرة السابعة.

وشهدت البطولة الكبرى العديد من التغييرات، إذ غلب عليها الاحتكار بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية تحت مسمى حدث تجارى فى اليابان، وهو المشهد السائد قبل إنهاء الهيمنة ونقل اللقب ليصبح حلماً لجميع قارات العالم.

ويمكن النظر لما قدمته الإمارات، وأبوظبي على وجه التحديد، بوصفه أحد أهم أسباب نجاح ودعم البطولة فى السنوات الأخيرة، فقد كانت أبوظبي أول مدينة تحتضن البطولة خارج اليابان التي أقيم فيها المونديال بين أعوام 2005 و2008، لتكون الوجهة بعد ذلك إلى أبوظبي عام 2009 و2010، ثم عادت إليها عامي 2017 و2018، والآن تعود مجدداً في النسخة الأحدث، لتكون أبوظبي ثاني أكثر مدينة في العالم تحتضن هذا الحدث الكبير للمرة الخامسة، وتمنحها دعماً كبيراً وسط ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث اكد مسئولو «الفيفا» انهم لم يجدوا مكاناً أكثر مثالية في الوقت الحالي من أرض الامارات لإقامة الحدث في هذا التوقيت المهم للغاية.