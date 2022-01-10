شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج لجماهير الدراويش: نسابق الزمن لإنقاذ الميركاتو الشتوى للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سمير فرج، لاعب الإسماعيلي السابق وعضو لجنة التعاقدات بالنادى، رسالة اطمئنان لجماهير ناديه، بشأن ملف التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وأكد فرج أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس يحيى الكومي يتابع العمل بين اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان براون، لتحديد احتياجات الفريق فى الفترة الحالية.

وأضاف نجم الإسماعيلى السابق أن الجميع يعمل على قلب رجل واحد من خلال دراسة ثابتة سعيًا وراء التعاقد مع أفضل العناصر، وفقًا للأمور الفنية والمالية المحددة، تمهيدًا لعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية والخروج من الأزمة التى لا تليق باسمه وجماهيره.

وأشار نجم الإسماعيلي السابق إلى أن اللجنة لم تستعجل نهائيًا إبرام صفقات إلا بعد التأكد من استفادة الفريق من أى لاعب فنيًا وبدنيًا لأن الهدف هو التعاقد مع لاعبين قادرين على تحمل المسئولية فى ارتداء قميص الإسماعيلي.

وأوضح أنه يعلم جيدًا حب الجماهير العاشقه للنادى ولكن بطالبهم بضرورة الحفاظ على السرية الكاملة فى هذا الملف وعدم التحدث فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى حتى لا يؤثر على عمل اللجنة.

وأنهى المدافع الأيسر للدراويش السابق بأنه لابد من عدم الاستعجال فى الحكم على اللاعبين الجدد بل مساندتهم ومؤازرتهم، خاصة أن مباريات كأس الرابطة فرصة قوية لتحقيق انسجام الفريق والاستعداد الجيد لمنافسات الدورى العام.