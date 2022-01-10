شكرا لقرائتكم خبر عن "المصارعة" يناقش تشكيل اللجان الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد المصارعة اجتماع مجلس إدارة الخميس المقبل لمناقشة تشكيل اللجان المختلفة، والاستقرار على تفاصيل الدورة المقرر عقدها للمدربين الراغبين فى تولى مهمة تدريب المنتخبات.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة تشكيل أعضاء اللجان، التي تم اختيار رؤسائها خلال الجلسة الماضية، وكذلك مناقشة الشروط الواجب توافرها فى المديرين الفنيين الجدد المقر أن يتولوا تدريب المنتخبات خلال الفترة المقبلة.

وطلب اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، من الاتحاد الدولى للعبة ترشيح مدير فنى أجنبى لتولى تدريب منتخب الرومانية خلال الفترة المقبلة. كما طلب اتحاد المصارعة من الاتحاد الدولى ترشيح مدير فنى أجنبى أيضا لتدريب الحرة والنسائية معا، على أن يتم مناقشة السيرة الذاتية للمدربين فور وصول الأسماء المقترحة من الاتحاد الدولى.

من ناحية أخرى، اعتذر هانى علام، المرشح السابق فى انتخابات المصارعة، عن الموافقة على تولى رئاسة لجنة المسابقات بالاتحاد والتى كلفه بها المجلس الجديد للاستفادة بخبراته فى الاتحاد.