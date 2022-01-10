شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مصر الأكثر تتويجا بكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المنتخب الوطنى فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، ضمن 24 منتخبا يشاركون فى النسخة الجارية .

ويٌعد المنتخب المصرى هو الأكثر تتويجا باللقب الأفريقي، حيث حقق اللقب 7 مرات من قبل في أعوام 1957 ، 1959 ، 1986 ، 1998، 2006، 2008، 2010

ويلى مصر فى التتويج باللقب المنتخب الكاميرونى الذى حصد 5 ألقاب أعوام 1984، و1988 ، و 2000، 2002، 2017 ، ثم غانا 3 مرات أعوام 1963، 1965، 1978، 1982،

وبصفة عامة وصل عدد الدول التي نالت التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية إلى 6 دول، من 1970 إلى 1980 هي السودان، الكونغو، زائير، المغرب، غانا ونيجيريا.

يستهل منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون بمواجهة منتخب نيجيريا غدا الثلاثاء فى المجموعة الرابعة بالبطولة.

البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ضم 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا وجاء قائمة مصر كالتالى:حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد ، و في الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء ، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف و عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى ، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا.