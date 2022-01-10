شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون السعودى يحسم مفاوضات ضم مصطفى فتحى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد مندوب من نادى التعاون السعودي فى القاهرة خلال الساعات الجارية لحسم ملف مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك وشراء الـ6 أشهر المتبقية من عقده مع الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن التعاون عرض ربع مليون دولار على الزمالك، لكن الأخير رفض وطلب الحصول على مليون دولار، وهو ما قوبل بالرفض من جانب النادى السعودي، ويسعى مسئولوه لتخفيض المبلغ خاصة أن فتحى يتبقى له 6 أشهر فى عقده مع الزمالك.

ويسعى مسئولو النادي السعودي لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة لضم اللاعب لصفوف فريقهم خلال يناير الجاري.

من ناحية أخرى، تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا باستدعاء المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى لقائمة المنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ومن المقرر أن يسافر بن شرقي مساء اليوم إلى الكاميرون للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي. من ناحية أخرى استقرت إدارة الزمالك على عدم التجديد لمحمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الحالي بعد 4 مواسم انضم خلالها للزمالك.

إدارة الزمالك ترى أن تواجد روقا غير مفيد فنيا للفريق وفقا لرؤية كارتيرون المدير الفني للفريق، وبناءً عليه سيتم تكريمه نهاية الموسم، خاصة أنه من اللاعبين الذين لم يثيروا أزمات طوال فترة تواجده فى الزمالك.

فيما يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بين كل من عمر السعيد ورزاق سيسيه لمشاركة أحدهما أساسيا في خط الهجوم أمام إنبى فى المباراة المقرر لها 14 يناير الجاري فى الجولة الأولى من كأس الرابطة.

ويغيب التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأساسي عن المباراة بانضمامه لمنتخب تونس فى بطولة الأمم الأفريقية، ويميل كارتيرون للبدء بعمر السعيد مع مشاركة سيسيه فى مركز الجناح الأيمن بدلا من زيزو المنضم لمنتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية.