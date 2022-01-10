شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مفاوضات تجديد تعاقد طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو نادى الزمالك مفاوضات تجديد تعاقد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل القلعة البيضاء الفترة المقبلة.

وتوصل مسئولو الزمالك لاتفاق شبه نهائى مع طارق حامد حول تجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين، ليصبح ثانى اللاعبين الذين يجددون تعاقدهم بعد محمد عبد الشافى الذى جدد التعاقد أمس الأحد، حتى عام 2024.

وتنتظر إدارة نادى الزمالك حسم بعض الرتوش الأخيرة فى العقد الجديد، وتوقيع العقود بشكل رسمى قبل الإعلان عن إتمام التعاقد بين الطرفين، لاسيما أن عقد طارق حامد مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق خلال انتقالات شهر يناير الجارى.

ويعد طارق حامد نجم خط وسط الزمالك من أفضل لاعبى مركزه على مر العصور حتى فتح جدلا واسعا على استبعاد المدير الفنى كارلوس كيروس له ضمن قائمة الفارعنة فى أمم أفريقيا المقبلة.