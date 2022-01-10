شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. كاف يستدعى الغندور ومعروف لأمم أفريقيا بعد إصابة 12حكما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة مخاطبات باستدعاء الحكمين الدوليين أحمد الغندور ومحمد معروف لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، والتي انطلقت أمس 9 يناير وتستمر حتي 6 فبراير المقبل.

الخليج 365 سبق وأكد أن مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرسون خلال الساعات الجارية استدعاء حكام جدد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون، بسبب إصابات كورونا التى ضربت الحكام مؤخرًا.

وكشف مسئولو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي أن هناك 12 حكما أصيبو بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تسضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وأصيب أمس من مصر كل من محمود البنا وأحمد حسام طه بفيروس كورونا، على أن يخضع الحكام لمسحة كورونا غدًا للاطمئنان عليهم.