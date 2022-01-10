شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء بن شرقي للانضمام لمعسكر منتخب المغرب فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا باستدعاء المغربي أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، لقائمة المنتخب المغربي المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ومن المقرر أن يسافر بن شرقي مساء اليوم إلى الكاميرون للانضمام لمعسكر المنتخب المغربي.

من ناحية أخرى، كشف الإعلامى خالد الغندور أن المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك أغلق ملف تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء بشكل نهائى، وقال الغندور فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "معلوماتى أشرف بن شرقى أغلق ملف تمديد تعاقده مع الزمالك بشكل نهائى، يعنى الموضوع اتقفل خلاص فمحدش يستنى أى جديد فى القصة دى ".

وأضاف بندق، "مصطفى فتحى عايز يمشى من الزمالك ويحترف فى السعودية ورافض تمديد تعاقده مع النادى، وكان عنده مشكلة مع أمير مرتضى منصور فى وقت سابق وقت الرحيل عن الزمالك والإعارة لسموحة

وتابع خالد الغندور، "رغبة مصطفى فتحى مالية ولو تلقى عرضا مغريا من الزمالك بشكل مبالغ فيه مادياً سيوافق على التجديد بخلاف ذلك لن يمدد تعاقده مع القلعة البيضاء".

وعن الأهلى علق خالد الغندور، "أمير توفيق هو من أحضر عرض هاتاى التركى لكهربا وليس وكيل كهربا، واللاعب لن يعود للأهلى مجدداً بعد نهاية الاعارة خاصة لو موسيمانى جدد عقده فى ظل سوء العلاقة الطرفين".