شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عمر السعيد فى تدريب الزمالك بعد انتهاء التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق والمقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لكأس الرابطة.

وشارك السعيد في التدريبات الجماعية، وذلك عقب انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الأخيرة، بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

فيما أدي لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة على هامش تدريب اليوم، وجاءت هذة الفقرة مقسمة إلى جزئين ، الأول عبارة عن تدريبات مرونه للعضلات، والفقرة الثانية عبارة عن تأهيل بالكرة من خلال التمرير بسرعة بين اللاعبين في مساحات قصيرة.

وتولى البرتغالي فيرناندو مخطط الأحمال ومساعده أحمد عصمت مساعد الإشراف على هذه الفقرة.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".