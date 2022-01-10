الامارات | أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق مشوار منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون غدًا الثلاثاء بمواجهة نظيره النيجيري.

وتعلق الجماهير المصرية على محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي وهداف المسابقة الانجليزية في موسمها الجاري برصيد 16 هدفًا، أمالًا كبيرة في قيادة الفراعنة للقب في كأس أمم أفريقيا.

ووفقاً لجريدة "المصري اليوم" ينتظر محمد صلاح أرقامًا تاريخيةً خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون بقميص منتخب مصر.

أولًا.. في حالة تسجيل محمد صلاح سيكون أول لاعب في تاريخ منتخب مصر يزور الشباك خلال 3 نسخ متتالية لكأس أمم أفريقيا، حيث نجح نجم ليفربول في تسجيل هدفين في مرمى غانا وبوركينا في نسخة 2017 وأمام كل من الكونغو وأوغندا في 2019.

الخماسي حسن شحاتة وحسن الشاذلي وطه بصري وحسام حسن وأحمد حسن نجحوا في التسجيل خلال 3 نسخ ولكن ليس بشكل متتالي.

ثانيًا.. محمد صلاح سجل 4 أهداف مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا ويفصله هدفًا واحدًا من أجل معادلة أهداف كل من عمرو زكي وعماد متعب وحسني عبدربه ومحمد دياب العطار ديبة ومحمد ناجي جدو مع الفراعنة في الكان وهدفين من أجل معادلة أهداف محمد أبوتريكة «6 أهداف»، و3 أهداف كي يتساوى مع أهداف الثنائي على أبوجريشة وطاهر أبوزيد.

ثالثًا.. محمد صلاح سيكون القائد رقم 19 لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون ويحمل الشارة بشكل رسمي للمرة الأولى في الكان.

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