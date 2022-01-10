"ليلة سوداء".. الصحفي الجزائري يروي لمصراوي تفاصيل الاعتداء عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

كشف محمد عيساني الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية وأحد الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم، تفاصيل "الليلة السوداء" التي قضاها في الكاميرون.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ندد واقعة تعرض ثلاثة صحفيين جزائريين لاعتداء بأسلحة بيضاء بمدينة دوالا الكاميرونية أثناء تغطيتهم لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وتعرض صحفيو الجزائر صباح اليوم الإثنين، للاعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون فيه، ما خلف إصابات جسدية طفيفة، إضافة إلى سلبهم بعض الأغراض الشخصية من بينها جواز سفر و3 هواتف نقالة.

وقال عيساني في تصريحات خاصة لمصراوي: "بعد ليلة سوداء قضيناها بين استجوابات الشرطة والمستشفى اليوم، ولكننا بخير وسلام".

وأضاف: "خرجنا من الفندق للحصول على وجبة العشاء في حدود التاسعة والنصف ليلا، ثلاثة صحفيين، تابعونا ثلاثة أو أربعة اشخاص، رفعوا علينا السيوف والخناجر وقالوا لنا اعطوا لنا فلوسكم وهواتفكم".

وأكمل: "من شدة الخوف والفزع حاولنا الهرب، سقطت على الأرض وأعاني من بعض الخدوش في المرفق واليد والركبة، صديقي الثاني مثلي، ولكن زميلنا الثالث اعتدوا عليه بالخنجر في الظهر والرجل، مما استدعى نقله للمستشفى وتم إسعافه في المستشفى وحصل على الادوية اللازمة".

وأتم: "الحمد لله قدر الله وماشاء فعل، تجاوزنا ليلة سوداء بمعنى الكلمة".